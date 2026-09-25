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Milli boksör Hatice Akbaş'ın Avrupa şampiyonluğu

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- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Los Angeles'ta da tarih yazacak ve altın madalyayı boynuna takacak" Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu: "Çok zor bir iş başardı, geldi burada büyükler Avrupa şampiyonu oldu"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş'ın olimpiyat şampiyonu da olacağına inandığını söyledi.

Başkent Sofya'daki orgzanizasyonda, Hamza Yerlikaya'nın yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve milli boksör Hatice Akbaş açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat madalyasının daha önemli olduğunu belirten Hamza Yerlikaya, milli sporcuyu tebrik ederek "Avrupa önemli ama olimpiyat altını daha önemli. Bugün Hatice tarih yazdı. Burada aldığı altın madalyayla tarih yazdı. Hatice, olimpiyatta, Los Angeles'ta da tarih yazacak ve altın madalyayı boynuna takacak. Verilen emeğe helali hoş olsun. Bugün gerçekten çok iyi mücadele etti. Sadece ringde rakibini değil hakemleri de aynı şekilde ezerek geçti. Rabbim muvaffak etsin. Başarıları yukarıya doğru devam etsin." ifadelerini kullandı.

Hatice Akbaş'ın zor bir iş başardığının altını çizen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Kızımız 54 kiloda yarışıyordu ama 54 kilodayken hep 58 kilo civarında geliyordu. Şimdi 58 kilolardan bir anda 51 kiloya düştü. Çok zor bir iş başardı, geldi burada büyükler Avrupa şampiyonu oldu. Klas sporcuların yapabileceği bir şey. Hatice çok değerli bir sporcu. Artık benim gözümde sadece bir tane madalyası kaldı, o da olimpiyat altını. İnşallah Rabbim onu da nasip edecek." diye konuştu.

Altın madalya aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Hatica Akbaş, "Ülkemi 51 kiloda da güzel bir şekilde temsil ettim ve şu an yeni sıkletim 51 kilo. Ülkemin, devletimizin verdiği destekle güzel başarılar elde ediyoruz. Burada Sayın Bakanıma, Federasyon Başkanıma, kulübüm Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Madalyamı da babama armağan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasına da değinen milli sporcu, "Ben Cumhurbaşkanımızı zaten çok seviyorum. Bir kere de görüşme fırsatım olmuştu, inşallah daha niceleri olur. Çok mutluyum, onunla konuştuğum, görüştüğüm için. Sayın Bakanımıza da bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de başarmaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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