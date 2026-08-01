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Bayburt’ta boks sporcularına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Bayburt’ta boks sporcularına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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Bayburt’ta boks sporcularına yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

Bayburt'ta boks sporcularına yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitimde, bağımlılıkların zararları, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimde, Yeşilay Formatörü Aydın Tuna Akgün tarafından sporculara bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Programda, bağımlılık türleri, bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile sporun bağımlılıkla mücadeledeki önemi ele alındı.

Yeşilay'ın faaliyetlerinin de tanıtıldığı eğitimde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemi anlatıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazanılmasının bireysel gelişim ve sportif başarı üzerindeki etkilerine değinildi.

Program, sporcuların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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