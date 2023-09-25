Bayraklı Haberleri - Bayraklı Haber - Haberler

Bayraklı Belediyesi Yamanlar'da Kültür Merkezi ve Anaokulu İnşa Ediyor

Bayraklı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleriyle Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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