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İzmir'de çok miktarda uyuşturucu sokak satıcılarına dağıtılmadan ele geçirildi

İzmir'de çok miktarda uyuşturucu sokak satıcılarına dağıtılmadan ele geçirildi
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 196 bin 560 uyuşturucu hap ve 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtımı yapılacağı belirlenen 196 bin 560 uyuşturucu hap ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu, uyuşturucuların sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese baskın yapıldı, 196 bin 560 uyuşturucu hap ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.F, O.S. ve Ö.D. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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