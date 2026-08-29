İzmir'de Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Emine Sevil (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönüne giderken Emine Sevil'in kontrolünü yitirdiği motosiklet yola savruldu. Kazada Sevil, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Emine Sevil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sevil'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı