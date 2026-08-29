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İzmir'de Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, motosikletinin kontrolünü kaybeden 20 yaşındaki Emine Sevil yola savrularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen Sevil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Emine Sevil (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönüne giderken Emine Sevil'in kontrolünü yitirdiği motosiklet yola savruldu. Kazada Sevil, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Emine Sevil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sevil'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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