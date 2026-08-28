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Bayraklı'da düşen 100 bin lirayı alan şüpheli yakalandı

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İzmir Bayraklı'da noterden çıkan S.D., aracına binerken 100 bin liralık balyayı düşürdü. Parayı motosikletiyle alıp kaçan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı ve para sahibine teslim edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta bulduğu 100 bin lirayı alıp bölgeden uzaklaşan şüpheli yakalandı.

Bayraklı Mahallesi'nde noterde tapu satışı gerçekleştiren S.D., aracına bindiği sırada poşete koyduğu paralardan 100 bin liralık balyayı düşürdü.

Parayı düşürdüğünü sonradan fark eden S.D., olay yerine gittiğinde paranın olmadığını görüp polise başvurdu.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede S.D.'nin parayı düşürmesinden kısa bir süre sonra motosikletiyle olay yerine gelen M.Ö.'nün parayı aldığı tespit edildi.

Şüphelinin adresine giden ekipler zanlıyı yakalayıp 100 bin liraya da el koydu.

M.Ö.'nün motosikletine taktığı plakanın da başka bir araca ait olduğu belirlendi. Para, sahibi S.D.'ye teslim edildi.

Öte yandan, olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi. Noterden çıktıktan sonra otomobile binerek uzaklaşan S.D.'nin ardından bölgeye gelen motosikletli kişinin parayı gördüğü, aldıktan sonra da bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA
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