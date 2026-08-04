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Bayraklı'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde çelik yelek, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde çelik yelek, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine F.Ö'yü (33) takibe aldı.

Şüphelinin Muhittin Erener Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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