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CHP Sözcüsü Sarı, serbest bırakılan Bayraklı İlçe Başkanı Gültekin'i ziyaret etti

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CHP Sözcüsü Sarı, serbest bırakılan Bayraklı İlçe Başkanı Gültekin'i ziyaret etti
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'i ziyaret etti. Sarı, paylaşımında partisinin örgütünün ve yol arkadaşlarının yanında olacağını, hukukun üstünlüğünü savunacağını belirtti.

(İZMİR) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak serbest bırakılan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'i ziyaret ettiğini açıkladı.

Sarı, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak her koşulda örgütümüzün ve yol arkadaşlarımızın yanında olmaya, hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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