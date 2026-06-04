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İzmir su kesintisi! İZSU 4-5 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 4-5 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Manavkuyu Mahallesi'nde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 7 saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman borusu arızasıdır. Arıza, 1594/1 Sokak içerisinde meydana gelmiş olup bölge vanası kapatılarak müdahale edilmektedir.

Bornova

Gazi Osman Paşa ve Rafet Paşa mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, müteahhit çalışması nedeniyle gerçekleştirilmektedir. Çalışma 5364/1 Sokak No: 3 adresinde sürdürülmektedir.

Karabağlar

İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 16.59 ile 17.59 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza 5053 Sokak No: 11 civarında meydana gelmiştir.

Konak

Etiler, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 17.11 ile 19.13 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Gaziler Caddesi No: 182'de meydana gelen ana boru arızasıdır.

Aziziye, Dolaplıkuyu, Duatepe ve Tuzcu mahallelerinde ise 4 Haziran 2026 tarihinde saat 16.58 ile 18.58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 744 Sokak içerisindeki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes

Çukuraltı Mahallesi'nde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.02 arasında yaklaşık 1 saat süren su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup çalışma 2023 Sokak ve çevresinde gerçekleştirilmiştir.

Torbalı

Cumhuriyet ve Muratbey mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.36 ile 16.40 arasında yaklaşık 4 saat sürecek su kesintisi yaşanmıştır. Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü meydana gelmiştir.

Urla

İçmeler ve Torasan mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 13.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni 593 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasıdır. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ödemiş

Yeniceköy Mahallesi'nde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 16.56 ile 18.56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
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