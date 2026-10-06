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İzmir'de Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

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İzmir'de Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı
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İzmir'de Bayraklı Belediyesi ve BAYBEL A.Ş. soruşturmasında aralarında Başkan Serdar Sandal ile CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı. İzmir merkezli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli aranıyor, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: ANKA
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