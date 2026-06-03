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Irak sınırındaki şelaleye "Mehmetçik dokunuşu"

Irak sınırındaki şelaleye 'Mehmetçik dokunuşu'
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak sınırında görevli Mehmetçik, yöre halkının talebi üzerine Koçyiğit köyü sınırındaki şelalenin girişine 10 metre yüksekliğinde Türk bayrağı direği dikti ve 'Bayraklı Şelale' tabelası yerleştirdi. Bölge, terörden arındırıldıktan sonra doğal güzellikleriyle vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Irak sınırında görevli Mehmetçik, bölgede bulunan şelalenin çevresine yöre halkının talebi üzerine tabela yerleştirdi, Türk bayrağı direği dikti.

Irak sınırında bulunan 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları, güvenlik güçlerinin önceki yıllarda yürüttüğü başarılı operasyonlarla terörden arındırıldı.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgedeki doğal güzellikler de vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Yöre sakinleri, dağın eteklerinde metrelerce yükseklikte akan Koçyiğit köyü sınırındaki şelale için sınır hattında görevli askerlerden bayrak ve tabela talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Mehmetçik, şelalenin girişine 10 metre yüksekliğinde Türk bayrağı direği dikti, "Bayraklı Şelale" yazılı tabela yerleştirdi.

Yemyeşil dağın ortasındaki şelaleyi ziyaret edenler, Türk bayrağı önünde fotoğraf çektiriyor, güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

"Askerlerimiz talebimizi geri çevirmedi"

Bölge sakinlerinden Seymen Miroğlu, AA muhabirine, şelalenin Derecik'in önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Şelalenin girişine Türk bayrağı dikilmesini talep ettiklerini belirten Miroğlu, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz talebimizi geri çevirmedi. İlçenin farklı noktalarında olduğu gibi şelalemize de şanlı bayrağımızı diktiler. Çok güzel bir görüntü kattı. Emeği geçen komutanlara ve Mehmetçiğe teşekkür ediyorum."

Zahit Erk ise "Burada görevli askerlerden bayrak talep ettik. Onlar da bizi kırmayıp geldiler. Gördüğünüz gibi şanlı bayrağımızı diktiler. Buradan tüm askerlerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Kazak
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