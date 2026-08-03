İzmir'de bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü öldü, yolcu yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü öldü, yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Özen idaresindeki 34 GZB 784 plakalı motosiklet Anadolu Caddesi'nde bariyere çarptı.
Kazada sürücü Özen ile motosikletteki M.Y. yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Özen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA