İzmir'de 102 bin 596 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 102 bin 596 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 102 bin 596 uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirilirken, 26 yaşındaki A.C. isimli şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 102 bin 596 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları A.C'nin (26) evine baskın düzenledi.

Evdeki aramalarda 102 bin 596 uyuşturucu hap, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan 1973 kutu ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C. işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
