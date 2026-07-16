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İzmir'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama

İzmir'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 196 bin 560 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 20 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 196 bin 560 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 1 kilo 20 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisini aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 196 bin 560 adet uyuşturucu nitelikli hap ile 1 kilo 20 gram sentetik bonzai hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.F., O.S. ve Ö.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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