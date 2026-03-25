Kendisini işten çıkaran belediye başkanına sokak ortasında fena patladı

Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı sokakta gören bir kadın, kendisinin haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek sert tepki gösterdi. Cep telefonuyla o anları da kaydeden kadın "Sen benim ekmeğimle oynadın, 04 koduyla çıkardın. Bir tane kızım var, sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Allah belanı versin" ifadelerini kullandı.

İzmir’de eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokakta karşılaştığı bir kadının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İşten çıkarıldığını öne süren kadın, Sandal’a ağır sözlerle yüklendi.

Olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Sandal’ı sokakta gören bir kadın, kendisinin haksız yere işten çıkarıldığını belirterek tepki gösterdi. Kadın, yaşadığı mağduriyeti dile getirirken, Sandal’a yönelik sert ifadeler kullandı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Tepki gösterdiği anları cep telefonuyla kaydeden kadın, “Sen benim ekmeğimle oynadın, 04 koduyla çıkardın. Bir tane kızım var, sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Allah belanı versin” sözleriyle dikkat çekti.

O anlar çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, kısa süreli gerginlik yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşanan olayla ilgili Serdar Sandal’dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Olayın sosyal medyada da kısa sürede gündem olması bekleniyor.

Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

Orta Doğu'yu kana bulayacak restleşme: Güzel, daha da yaklaşın
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
Haberler.com
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor

Aylardır beklenen an! Türk futbolunda dananın kuyruğu kopuyor
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi

Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

İran'la ilgili ortalığı karıştıran "Türkiye" iddiası! Yalanlama geldi
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında