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Binadaki yangında mahsur kalan 4'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı

Binadaki yangında mahsur kalan 4'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan, 4'ü çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan, 4'ü çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yangında bir itfaiye erinin, dumandan etkilenen kişiye kendi oksijen maskesini taktığı görüldü.

Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2'nci katında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine, adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 25 personel sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için çalışma yaparken, diğer taraftan da mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle binadaki 4'ü çocuk, toplam 10 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Kucağındaki çocuklarla dışarı çıkan itfaiyecileri görenler, rahat bir nefes aldıklarını belirtti. Tahliye sırasında bir itfaiyecinin de yoğun dumandan etkilenen vatandaşa kendi oksijen maskesini taktığı görüldü.

Yangında dumandan etkilenen 10 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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