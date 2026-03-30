Bayraklı'da 80 bin 685 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 80 bin 685 uyuşturucu hap ve paketleme malzemeleri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 80 bin 685 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.Y.Ç'nin (27) Muhittin Erener Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 80 bin 685 uyuşturucu hap ile uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan 1100 kutu ve kapak ele geçirildi.

M.Y.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
