İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Şubat İzmir'de Ödemiş, Bayraklı, Bergama elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Aliğa

Aliağa ilçesinde Yalı Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 25 Şubat 2026 tarihinde ise yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca 25 Şubat 2026 tarihinde Şakran Sayfiye, Örlemiş, Kızıltepe, Şakran Hasbi Efendi, Aşağışakran ve Yeni mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Söğütören, Çamlıbel, Kızılcaağaç, Atatürk, Hacı İbrahim, Hatay, Sadıkpaşa, Tokatbaşı, Yeşilova, Karahalilli, Fırınlı ve Elifli mahallelerinde 24 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Elifli Mahallesi'nde 12.01 ile 18.00 saatleri arasında da kesinti yapılacaktır.

Bayraklı

Bayraklı ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Adalet Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde Muhittin Erener ve Çiçek mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Ayrıca Tepekule, Adalet, Çay ve Osmangazi mahallelerinde 00.00 ile 00.30 saatleri arasında ve 16.00 ile 16.30 saatleri arasında kısa süreli elektrik kesintileri olacaktır.

Bergama

Bergama ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde İncecikler Mahallesi'nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, Zeytindağ Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Sağancı Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ve İsmailli ile Koyuneli mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde ise Zeytindağ Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ve Ayvatlar Mahallesi'nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Ümit ve Gökdere mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Işıklar ve Egemenlik mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde Gökdere Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Buca

Buca ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Zafer Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde Egemenlik, Gürpınar ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Çaldıran, Hürriyet, 19 Mayıs, Lale ve Vezirağa mahallelerinde ise 10.00 ile 10.15 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Çeşme

Çeşme ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Musalla, Çiftlik ve Altınkum mahallelerinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çiğli

Çiğli ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Balatçık, Şirintepe, Güzeltepe, Atatürk ve İzkent mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Foça

Foça ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Hacıveli, Ilıpınar, Yeniköy, Yenibağarası ve Kemal Atatürk mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde ise Yenibağarası Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Çamlı, Bademler ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Basın Sitesi Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Karaburun

Karaburun ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Sarpıncık Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 25 Şubat 2026 tarihinde ise Eğlenhoca Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Demirköprü Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Çınarköy, Sekiz Eylül ve Atatürk mahallelerinde farklı saat aralıklarında olmak üzere 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesintiler uygulanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Suludere Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Çayağzı, Sarıkaya, Karaburç ve Altınoluk mahallelerinde 09.45 ile 17.45 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde Suludere Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Konak

Konak ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde Çaldıran, Vezirağa, Hürriyet, 19 Mayıs ve Lale mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Ayrıca Yeşildere, Yenidoğan, Küçükada ve Çaldıran mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında ve 17.00 ile 17.30 saatleri arasında kısa süreli kesintiler uygulanacaktır.

Menemen

Menemen ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Gazi Mustafa Kemal ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Ulus Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Menderes

Menderes ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi'nde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, Altıntepe ve Cüneytbey mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde Altıntepe Mahallesi'nde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında da kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Bademli ve Ovakent mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Gölcük, Dolaylar, Mursallı, Oğuzlar, Bayırlı ve Çağlayan mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Cevizalan, Üçkonak, Kutlubeyler ve Bucak mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında; Zafer ve Anafartalar mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında; Süleyman Demirel Mahallesi'nde ise 14.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 25 Şubat 2026 tarihinde Gereli, Türkönü, Kışla ve Yolüstü mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Üzümlü Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ve Cevizalan Mahallesi'nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Selçuk

Selçuk ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Tire

Tire ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde Dağdere, Dündarlı ve Somak mahallelerinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında; Işıklar, Yeşilova, Yakapınar, Hasköy, Çırpı Cami, Kızılcaova, Yeniçiftlik ve Yenioba mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Havuzbaşı, Necati Uza, İbrahimçavuş, Çırpı Cami, Kırbaş ve Arslanlar mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında; İnönü Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Urla

Urla ilçesinde 24 Şubat 2026 tarihinde Kalabak Mahallesi'nde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, 25 Şubat 2026 tarihinde ise Nohutalan Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.