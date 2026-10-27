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İzmir Bayraklı'da kaygan yolda savrulan tır beton bariyerlere çarptı, anlar kamerada

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İzmir Bayraklı'da kaygan yolda savrulan tır beton bariyerlere çarptı, anlar kamerada Haber Videosunu İzle
İzmir Bayraklı'da kaygan yolda savrulan tır beton bariyerlere çarptı, anlar kamerada
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri mevkisinde yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır beton bariyerlere çarptı. Savrulan tır devrilmekten son anda kurtulurken anlar arkadaki sürücünün kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, beton bariyerlere çarptı. Savrulan tır devrilmekten son anda kurtulurken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaza, dün İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmurun da etkisiyle ıslanarak kayganlaşan yolda ilerleyen tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce savruldu ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, savrulan tır devrilmekten son anda kurtuldu.

Kaza anı, tırın arkasında seyreden başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde tırın kayarak savrulduğu ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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