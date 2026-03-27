Haberler

İzmir'de eski eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Havva Ç., eski eşi Uğur B. tarafından öldürüldikten sonra Uğur B. aynı silahla intihar etti. Olay, çiftin çocuklarının da bulunduğu bir tartışma sonrası gerçekleşti.

Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'ta ikamet eden Havva Ç. (34) ile eski eşi Uğur B. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Evden sokağa taşan tartışmada Uğur B, yanındaki tabancayla Havva Ç'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Havva Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Uğur B. ise Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta aynı silahla intihar etti.

İki cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin, 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

