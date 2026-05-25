İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Emek ve Gümüşpala mahallelerinde, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.54 ile 17.54 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 7228 Sokak No:30 önünde meydana gelen ana boru arızasıdır. Arıza nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

Bergama

Fatih Mahallesi’nde, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Dikili

Çandarlı Mahallesi’nde, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 1090 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karabağlar

Bahar ve Gülyaka mahallelerinde, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.05 ile 19.05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni, 2966/6 Sokak önünde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Torbalı

Kırbaş, Naime, Pamukyazı, Subaşı ve Tulum mahallelerinde, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.44 ile 20.44 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisidir.

Urla

Çamlıçay ve Zeytinalanı mahallelerinde, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.34 ile 11.34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Çamlıçay Mahallesi’nde yürütülen ana boru çalışmasından kaynaklanmaktadır.