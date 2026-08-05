İzmir'de baba oğlunu öldürdü, tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı.
Çay Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı oğlu Ender A'yı (33) pompalı tüfekle vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba Selçuk A'nın (67) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Selçuk A. (67) ile oğlu Ender A. (33) arasında dün Çay Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışmada, baba oğluna pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı.
Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ender A. kurtarılamamış, ekipler baba Selçuk A'yı gözaltına almıştı.