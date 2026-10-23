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İzmir'de Bayraklı ve Torbalı'da 2 motosiklet sürücüsüne 74 bin 225 lira ceza kesildi

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İzmir'in Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde trafik kurallarını ihlal eden 2 motosiklet sürücüsüne toplam 74 bin 225 lira idari para cezası uygulandı. Bayraklı'da belgesiz sürücüye 53 bin 381 lira ceza verilirken Torbalı'da akrobatik hareket yapan sürücüye 20 bin 844 lira ceza uygulandı.

İzmir'in Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde trafik kurallarını ihlal eden 2 motosiklet sürücüsüne toplam 74 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Bayraklı'da motosikletle yaya yolunu kullanarak maddi hasarlı kazaya karışan ve olay yerinden ayrılan sürücüyü tespit etti.

Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlenen kişiye 53 bin 381 lira idari para cezası uygulandı, muayenesiz motosiklet trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Torbalı'da ise 10 Kasım 2025'te motosikletin ön tekerini kaldırarak seyreden sürücüye ait görüntüler incelendi.

Ekipler, sürücünün E.K. olduğunu ve sürücü belgesinin bulunmadığını belirledi.

E.K'ye motosikletle akrobatik hareketler yapmak ve sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan toplam 20 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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