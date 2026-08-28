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İzmir'de bir kişi yere düşürdüğü 100 bin TL'yi bulan şüpheli yakalandı

İzmir'de bir kişi yere düşürdüğü 100 bin TL'yi bulan şüpheli yakalandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde tapu satışı sonrası otomobiline binen Samet Dündar, yere düşürdüğü 100 bin TL'yi fark etmeyerek bankaya gitti. Parayı yoldan geçen M.Ö. aldı. Güvenlik kameraları sayesinde şüpheli yakalanırken, para da yanında bulundu. M.Ö. gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Samet Dündar (30), tapu satışı sonrası bankaya gitmek için otomobiline bindiği sırada düşürdüğü 100 bin TL'yi alan M.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Paranın düşürüldüğü ve şüphelinin alıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında 1914 Sokak numara 1/A önünde meydana geldi. Tapu satışı sonrası aldığı parayla otomobiline binmek isteyen Samet Dündar, 100 bin TL banknotu yola düşürdü. Bankaya gittiğinde yanındaki paranın eksik olduğunu fark eden ve kontrol ettiği otomobilde de bulamayan Dündar, düşürdüğünü fark etti. Dündar'ın durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde, Samet Dündar'ın otomobile bindiği, uzaklaştığı sırada yola düşürdüğü para destesini tespit etti. Ayrıca yoldan geçen ve kimliğinin M.Ö. (60) olduğu belirlenen şüphelinin fark ettiği parayı alarak, olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Yapılan çalışmayla M.Ö. yakalanırken, 100 bin TL de şüphelinin yanında bulundu. Bulunan paraya el koyan ekipler, gözaltına aldıkları şüpheliyi Şehit Ali Gülhan Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

M.Ö.'nün polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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