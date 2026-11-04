İzmir Bayraklı'da 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 44 dosyadan toplam 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G'nin Bayraklı ilçesinde olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince saklandığı adrese baskın düzenlenen hükümlü yakalandı.

Yaklaşık 5 yıldır arandığı belirtilen M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA