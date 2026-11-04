İzmir Bayraklı'da 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

İzmir Bayraklı'da 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayraklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerinin baskın düzenlediği adreste yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 44 dosyadan toplam 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G'nin Bayraklı ilçesinde olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince saklandığı adrese baskın düzenlenen hükümlü yakalandı.
Yaklaşık 5 yıldır arandığı belirtilen M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.