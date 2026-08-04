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Baba oğlunu vurdu: Hayatını kaybetti

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde babasının pompalı tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde babasının pompalı tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Çay Mahallesi'ndeki evlerinde Selçuk A. (67) ile oğlu Ender A. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk A, oğluna pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ender A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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