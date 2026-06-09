İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2103 Sokak çevresini etkileyecektir.

Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2166 ve 2163 sokakların kesişim bölgesini etkileyecektir.

Bergama

Fatih Mahallesi'nde, 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

Gürpınar Mahallesi'nde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 16.45 ile 10 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 arasında içme suyu pompasında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 7018 Sokak ve çevresini etkileyecektir.

Rafet Paşa Mahallesi'nde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 12.16 ile 19.16 arasında müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma, Burak Reis Caddesi No: 188 bölgesinde gerçekleştirilecektir.

Buca

Göksu Mahallesi'nde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 13.50 ile 14.50 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 649/7 Sokak içerisinde meydana gelmiştir.

Dikili

Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ilçe merkezindeki bu mahalleleri besleyen su sisteminde meydana gelen bir sorun nedeniyle uygulanacaktır.

Foça

Kazım Dirik Mahallesi'nde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.50 arasında müteahhit çalışması sırasında oluşan ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında meydana gelmiştir.

Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve döşeme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Petre Koyu ve çevresi etkilenecektir.