İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Şubat İzmir Bornova, Bayraklı, Konak su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 7371 Sokak No 174 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Bornova ilçesi Evka 3 ve Naldöken mahallelerinde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 14.50 ile 16.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Naldöken Mahallesi Atam Caddesi'nde başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu oluşan branşman boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Mahallede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Gaziemir ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 11.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. 1100 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Kemalpaşa ilçesi Yukarıkızılca Merkez Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Konak ilçesi Çankaya, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerinde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 12.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. 212 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 14.54 ile 16.54 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Şirince Köyü'nün tamamında kesinti uygulanacaktır.

Urla ilçesi Camiatik Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 12.51 ile 14.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Çiğli ilçesi Güzeltepe, Köyiçi, Şirintepe ve Yakakent mahallelerinde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Köyiçi Caddesi'nde gerçekleştirilen branşman yenileme çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.