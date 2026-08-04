Haberler

İzmir'de Baba, Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü

İzmir'de Baba, Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 67 yaşındaki baba S.A., sürekli annesiyle tartışan oğlu 33 yaşındaki E.A. ile kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine pompalı tüfekle oğluna ateş açan baba, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybederken, kaçan baba polis tarafından yakalandı.

İzmir'de babasının pompalı tüfekle vurduğu oğlu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan baba ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba S.A. (67), sürekli annesi ile tartışan oğlu E.A. (33) ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine baba S.A., pompalı tüfek ile oğluna ateş açtı. Olayda vurulan E.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba S.A. ise tüfeği bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansa hastaneye kaldırılan E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlunu vurduktan sonra kaçan baba S.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica'nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir

Fener'de Pavlidis operasyonu! Benfica'nın istediği paraya bakın

Özel'den tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu

Tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu
Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü

Kırım'da bir asker dehşet saçtı: 4 ölü
Khontkar'ın sahnedeki görüntüsü gündem oldu

Ünlü rapçinin sahnedeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu
Özgür Özel'in ilk grup toplantısına damga vuran an! Kendisi de gülmeden edemedi

İlk grup toplantısına damga vuran an! "Gülme" diye uyardı ama...
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin

Kritik veri öncesi dev bankadan çılgın altın tahmini

34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı