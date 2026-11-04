İzmir Bayraklı'da 77,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.G. yakalanıp tutuklandı

İzmir Bayraklı'da 77,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.G. yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayraklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olan M.G., dün düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan M.G., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olarak aranan M.G.'nin Bayraklı ilçesinde saklandığı tespit edildi. M.G. dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı