Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Bayraklı'da 77,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.G. yakalanıp tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayraklı'da 77,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.G. yakalanıp tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olan M.G., dün düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan M.G., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olarak aranan M.G.'nin Bayraklı ilçesinde saklandığı tespit edildi. M.G. dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret

Günün karesi! Formada yazanı tahmin edemezsiniz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Kürsüde şehit fotoğraflarını gösterdi! Dervişoğlu'ndan İmralı çıkışı

Fotoğrafları kürsüde göstererek seslendi! Dervişoğlu'ndan olay tepki
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi

Seçim hezimeti sonrası Hamaney'den ters köşe
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 23 kilo verdi! Son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu kendini baştan yarattı! Tam 23 kilo verdi
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi