İzmir'de 650 gram uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 650 gram kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda dün çevre sakinlerinin uyuşturucu sattığı yönündeki ihbarı üzerine şüpheli S.Y. (32) yakalandı. Şüphelinin yanındaki poşetlerde yapılan aramada 639,30 gram kokain, satışa hazır halde 22 küçük şeffaf poşet içerisinde 11,64 gram kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 547,34 gram sıvı amonyak, 1 zımba, 1 kutu zımba teli ve çok sayıda küçük naylon poşet ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.