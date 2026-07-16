İzmir'de 196 bin 560 sentetik hap ele geçirildi, 3 tutuklama

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 196 bin 560 sentetik hap ile 1 kilo 20 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekiplerin aramasında, 196 bin 560 sentetik hap ile 1 kilo 20 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.F., O.S. ve Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı