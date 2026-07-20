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İzmir'de 29 kilo uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

İzmir'de 29 kilo uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 29 kilo 200 gram uyuşturucu nitelikli hap hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda 29 kilo 200 gram uyuşturucu nitelikli hap hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını değerlendiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan takip sonucunda Bayraklı ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, 29 kilo 200 gram uyuşturucu nitelikli hap ham maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan M.D.Y. isimli şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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