İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Haziran Bornova, Bayraklı, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesi Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde 2 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, 3712497 çalışma numarasıyla şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi’nde 4 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3720705 ve 3720796 çalışma numaralarıyla şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BERGAMA

Bergama ilçesi Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde 4 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında, 3720740 çalışma numarasıyla şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BORNOVA

Bornova ilçesi Kavaklıdere ve Kemalpaşa mahallelerinde 2 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3712654 çalışma numarasıyla elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesi Beşyol, Karaçam, Kurudere ve Sarnıçköy mahallelerinde 3 Haziran 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesi Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç, Tuna, Birlik, Çamkule ve Koşukavak mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde 03.00 ile 03.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde 4 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BUCA

Buca ilçesi Çamlık, Göksu, Kozağaç, Akıncılar, Efeler, Vali Rahmi Bey, Gaziler, Şirinkapı, Aydoğdu, Ufuk ve Karacaağaç mahallelerinde 2, 3 ve 4 Haziran 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesi Maltepe ve Yalı mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde 01.00 ile 01.15 ve 17.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesi Atakent, Yalı, Şemikler, İmbatlı, Örnekköy ve Demirköprü mahallelerinde 3 ve 4 Haziran 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

KONAK

Konak ilçesi Mehtap Mahallesi’nde 2 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Konak ilçesi Cengiz Topel, Güney, Halkapınar, Mersinli, Atamer, Çınartepe, Mehmet Akif, Millet, Murat, Saygı ve Ulubatlı mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde 03.00 ile 03.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesi Seyrekli Mahallesi’nde 2 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesi Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören, Küre, Balabanlı, Bozcayaka, Kazanlı, Kaymakçı ve Mescitli mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesi Düzce, Turgut, Ulamış, Akarca, Tepecik ve Sığacık mahallelerinde 3 ve 4 Haziran 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

TORBALI

Torbalı ilçesi Özbey, Yeniköy, Yeşilköy, Türkmenköy, Ayrancılar, Bahçelievler, Demirci, Fevzi Çakmak, İnönü, Kazım Karabekir, Yazıbaşı ve Yoğurtçular mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.