Haberler

İzmir Bayraklı'da anne kediye tekme atan şahıs, kedi saldırınca kameraya yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayraklı'da anne kediye tekme atan şahıs, kedi saldırınca kameraya yakalandı
Güncelleme:
+71 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'nde köpeğiyle dışarı çıkan şahıs, apartman önünde yavrularıyla duran anne kediye tekme attı. Darbeyle korkan anne kedinin şahsın yanındaki köpeğe saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir apartmandan çıkan şahıs, bina önünde yavrularıyla birlikte duran kediye tekme attı. Tekmenin ardından korkan anne kedinin, şahsın yanındaki köpeğe saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğiyle dışarı çıkan bir şahıs, bina girişinde yavrularıyla birlikte duran anne kediye aniden tekme attı. Aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran ve yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden kedi, şahsın yanındaki köpeğe saldırdı.

Yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

sarhoştur bu mâhluk.!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi cezaevinden çıktı
'Yöresel' diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi

Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu