ATÖLYE HABERLERİ

Atölye 15.9.2020
DAP okullarda tarasım ve beceri atölyesi kuracak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, okullara 108 tasarım ve beceri atölyesi kuracak.
Atölye 15.9.2020
Mücevher ihracatının liderleri ödüllendirildi
Kuyumcukent'te taş kesim atölyesi kurduklarını belirten Kamar, yabancı ustalarla gençlere taş kesimi öğretmeye başladıklarını anlattı.
Atölye 15.9.2020
Beceri ve Tasarım Atölyelerinin kurulması ilgili ilk protokol Erzincan İl Özel İdaresi'yle imzalandı
Atölye 15.9.2020
İnternet sıkıntısı yaşanan kırsal mahallelere mobil eğitim araçlarıyla hizmet götürülüyor
Atölye 15.9.2020
Beypazarı'nda telkari sanatı tarihsel değerini koruyor
İnce tel halindeki gümüşün bükülmesiyle oluşturulan küçük motifleri bir araya getirilmesi olarak özetlenen telkarinin önde gelen merkezlerinden birinin de Beypazarı olduğuna işaret eden Gülhan Güldür, şunları kaydetti: "Günümüzün değişen yaşam tarzlarına rağmen Beypazarı'nda bu tekniğin sürdürülmesinin en önemli sebebi yöreye ait takıları ve giysilerin örf ve adetler çerçevesinde kullanılıyor olmasıdır. Geçmişten bugüne önemli kuyumculuk merkezlerinden olan Beypazarı, telkari sanatı ile ün yapmış hatta telkari denilince ilk akla gelen merkezlerden biri haline gelmiştir. Anadolu'da görülen Ahilik müessesesi Beypazarı ve Ankara'da önemli bir ağırlığa sahipti. Kuyumculuğun Beypazarı'nda Ahilik yoluyla kuşaktan kuşağa aktarıldığı konusunda yaygın bilgiler mevcuttur. Telkari tekniği, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Beypazarı'nda uygulanmaya başlanmış ve benimsenmiştir. Bugün ise terk edilen diğer tekniklerin yerini telkari tekniği almış ve gelişmiş durumdadır. Telkari zor bir teknik olmasına rağmen, birçok parçanın uyumlu bir kompozisyon oluşturacak şekilde bükülüp kıvrılması ve çok ince bir kaynakla birleştirilmesi sabır ve ustalık isteyen bir çalışmadır." İlçe merkezinde yer alan Gümüşçüler Çarşısı'nın mağazalar ve üretim atölyelerinin bulunduğu önemli kültürel ve ticari mekanlardan biri olduğuna işaret eden Güldür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki atölyelerde telkari üretim aşamalarını görmek ve özel siparişler yaptırmak mümkündür.
Atölye 15.9.2020
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Durgun Okullarımız alışveriş merkezlerinden ve sokaklardan daha...
Atölye 15.9.2020
TDV'den burs alan öğrencilere yönelik online eğitim kampı
Öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili hazırladıkları atölye çalışmalarını sunacağı kampta, uzman eğitimciler de seminer ve söyleşiler yapacak.
Atölye 15.9.2020
Adana Milli Eğitim Müdürü: Okullarımız alışveriş merkezlerinden ve sokaklardan daha hijyenik
Atölye 15.9.2020
48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül'de çevrim içi başlıyor
Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri ise İKSV YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.
Atölye 15.9.2020
TİKA'dan Güney Sudan'da marangozluk atölyesine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'da bir meslek lisesindeki marangozluk atölyesine ekipman desteğinde bulundu.
Atölye 15.9.2020
Son dakika haber | Rize'de kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Atölye 14.9.2020
Kaymakam Temel Ayca'dan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret
Kaymakam Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile gerçekleştirdiği ziyarette, okulun atölyelerinde incelemede bulunarak okul müdürü Nuri Caner'den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Atölye 14.9.2020
Son dakika! Kastamonu'da üniversiteli öğrenciler bilim ve teknolojiyle "memleket kazansın" istiyor
Atölye 14.9.2020
Son dakika gündem: Kastamonu'da üniversiteli öğrenciler bilim ve teknolojiyle "memleket kazansın" istiyor
"Bir girişimci, bir öğrenci iş fikrini en baştan onu ticari bir ürüne dönüştürene kadar Teknokent serüveninden geçmiş olacak." diyen Tabanlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir süreç, en başından en sonuna kadar teknokent onların hep yanında. Yakın zamanda 7 yaş ile 12 yaş arasında çocuklarımıza, burada atölyede sunulan donanımlarla bir şeyler üretmelerini sağlayıp üretim aşısını şimdiden yapmak istiyoruz.
Atölye 14.9.2020
Şırnaklı girişimci kadın hibe desteğiyle 50 kişiye istihdam sağladı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde girişimci Selda Başar (34), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle 840 metrekarelik atölyede 50 kişiye iş imkanı sağladı.
Atölye 14.9.2020
Sompo Sigorta, hasar süreçlerini dijitalleştirdi
"Teknolojik gelişmelere yönelik eğitimler veriyoruz" Akademik olması bakımından sektörde bir ilk olan Hasar Gelişim Akademisi hakkında da bilgi veren Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu atölye kapsamında çalışanlarımıza, hem otomotiv tekniklerine hem de bu alandaki tüm teknolojik gelişmelere yönelik eğitimler veriyoruz.
Atölye 13.9.2020
Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme
Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme BURSA - Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Irgandı Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı düzenlemelerle hayat bulacak. Doğal afetler ile savaşlara direnerek, Bursa'nın tarihine 576 yıldır tanıklık eden Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor. Osmanlıların tek arasta köprüsü olarak bilinen ve dünyada örnekleri sadece İtalya ile Bulgaristan'da bulunan köprü, Büyükşehir Belediyesi'nin müdahalesiyle turistlerin uğrak yeri olacak. Şu anda geleneksel halk sanatlarıyla meşgul atölyelere ev sahipliği yapan çarşılı köprünün en büyük eksikliği, turistleri taşıyan tur otobüslerinin park edebileceği bir alanın olmayışı.
Atölye 13.9.2020
İhya Vakfının İslami İlimler Külliyesi açıldı
Külliyede, dil kursları, hobi atölyeleri, kitap tahlilleri, seminerler, fıkıh, tefsir ve tashih-i huruf derslerinin yanında spor odası ve dünyadaki kütüphanelere ulaşılabilecek dijital kütüphane bulunuyor.
Atölye 13.9.2020
300 TL'lik dezenfekte aparatını 70 liraya mal ettiler
ESKİŞEHİR'de, Güdüzalp Ortaokulu ve 24 Kasım İlkokulu'nda görevli okul müdürleri, öğretmenler ve hizmetliler, bodrum katında kurdukları atölyede pedallı dezenfektan aparatı üretti.
Atölye 13.9.2020
100 bin işçinin arandığı mobilya sektörü taleplere yetişemiyor
MART, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsten olumsuz etkilenen mobilya sektöründe son aylarda satışlar ciddi oranda arttı. Düğün yapanlar ve evlerindeki ürünleri değiştirmek isteyenler sektörü hareketlendirdi. Mağaza ve atölyeler kapasiteleri artırdıklarını ifade ederken, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, sektörde ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Atölye 13.9.2020
'Ezber bozan' Kahin Tepede kazı çalışmalarına devam ediliyor
'Ezber bozan' Kahin Tepede kazı çalışmalarına devam ediliyor 12 bin yıllık Kahin Tepe'de kazı çalışmaları devam ediyor Kahin Tepe'sindeki kazılarla Karadeniz Bölgesindeki Neolitik yaşamı gün yüzüne çıkartılacak KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen ve Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserlerin bulunduğu Kahin Tepe'de kazı çalışmaları devam ediyor. Kahin Tepe'sindeki yürütülen kazı çalışmalarıyla Karadeniz Bölgesinde 12 bin yıl öncesine dayanan Neolitif yaşam gün yüzüne çıkartılmış olacak. Araç ilçesinin Kahin Tepe mevkisinde iki yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor. Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor. Ayrıca kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 19 öğrenci ile akademisyenler katılıyor. Baraj kurtarma kazısı olarak başlanılan bölgede bulunan kalıntıların Gaziantep'te bulunan Göbeklitepe ile aynı döneme ait olduğu biliniyor. Kazı çalışmaları, günümüzden 12 bin yıl önceki Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk yerleşimlerden biri olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. İki ayrı dönemde yerleşim yerleri tespit edilen bölgede Erken Tunç Çağına tarihlendirilen bir yerleşim yeri de bulunuyor. Adak çukurlarının da çıktığı kazı alanının alt kısmında Akeramik (seramiksiz) Neolitik dönemle tarihlendirilen yuvarlak planlar yer alıyor. Kazılar, Karadeniz Bölgesi açısından büyük önem taşıyor Bugüne kadar Karadeniz Bölgesinde bu döneme tarihlendirilen bir yer bulunmamıştı. Karadeniz'de çok eski çağlara ait bir yerleşim yeri olduğu bilinmiyordu. Kahin Tepe. Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar bulunan en eski yerleşim yeri olarak belirlendi. Bu yüzden kazı çalışmaları günümüzden 12 bin yıl önceki Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk yerleşimlerden biri olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. "Kovid-19 salgını nedeniyle kazı çalışmalarımız biraz gecikti" Tüm Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle kazı çalışmalarına geç başladıklarını belirten Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin, "Kahin Tepe kazıları, bu yıl üçüncü sezonunu yapacağımız bir kazıdır. Karadeniz Bölgesinde ilk defa Neolitik dönem araştırılıyor. Bu sezon Kovid-19 salgını nedeniyle kazı çalışmalarımız biraz gecikti. Ama yaklaşık 3 ay boyunca burada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün katkılarıyla kurtarma kazıları yapacağız" dedi. "İlk defe Kahin Tepe'de Neolitik döneme ait yaşamı gördük" İlk defe Kahin Tepe'sindeki yürüttükleri kazı çalışmalarında Neolitik dönemi gördüklerini anlatan Ayengin, "Geçtiğimiz yılki kazı çalışmalarımız bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın Sözcüsü İbrahim Kalın Beyefendi ezber bozan keşif olarak nitelendirmişti. Gerçekten bunu görmesi bizleri çok sevindirdi. Bu yıl yapacağımız çalışmalar Karadeniz Bölgesindeki Neolitik dönem için çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü ilk defe Kahin Tepe'de Neolitik döneme ait yaşamı gördük. Başka bir yerleşim yerinde bu tespit edilemedi. Bu açıdan kazı çalışmalarımız çok önem arz ediyor" diye konuştu "Karadeniz'deki Neolitik yaşamı, Anadolu ile ilişkilerinin olup olmadığını ortaya çıkartacağız" Karadeniz'deki Neolitik yaşamın Anadolu ile ilişkilerinin olup olmadığını ortaya çıkartılacağına dikkat çeken Ayengin, "Anadolu Arkeolojisinde Neolitik dönem ilk tarımsal faaliyetlerin başlandığı dönem oluyor. Güneydoğu'da, Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, bu yerleşik yaşamı takip edebiliyorsunuz. Ama Karadeniz'de bu dönem daha önce hiç çalışılmamıştı, tespit edilemediği için çalışılamamıştı. Biz ise, burada Kahin Tepe'sinde Neolitik dönemi bulduk ve bu yapıları açacağız. Karadeniz'deki Neolitik yaşamı İç Anadolu ile Doğa Anadolu ile ya da Batı Anadolu ile ilişkileri var mı yok mu bunları ortaya çıkartacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. "Neolitik yaşam, günümüzden 9 bin yıl öncesine dayanıyor" Neolitik yaşamın 9 bin yıl öncesine dayandığını vurgulayan Ayengin, "Neolitik yaşam, yaklaşık günümüzden 9 bin yıl önceki bir dönem oluyor. Gerçekten bu kazılar Kastamonu ilimizin turizm açısından büyük değer katacağına inanıyorum. Anadolu Arkeolojisi için zaten önemi tartışılmaz, çünkü çok önemli bir keşif" ifadelerini kullandı. "Yapı, Göbeklitepe kadar önem taşıyor" Kahin Tepe'sindeki çalışmalara iki yıl önce Başköy köyü yakınlarında baraj kurtarma kazısı olarak başladıklarını söyleyen Ayengin, bölgede iki ayrı dönemde yerleşim olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kahin Tepe'sindeki kazılar Göbeklitepe kadar önemlidir. Çünkü burası bir taş atölyesi, sürtme taş atölyesi, bulduğumuz buluntular gerçekten çok zengin, inşallah ileriki zamanlarda Kastamonu Müzemizde bu eserler sergilenecek.
Atölye 13.9.2020
Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın
Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın GAZİANTEP'te, mobilya atölyesinde çıkan yangında patlama meydana geldi.
Atölye 13.9.2020
Demir doğrama atölyesinde oksijen tüpü patladı
Gaziantep'te, bir demir doğrama atölyesinde oksijen tüpü patladı.