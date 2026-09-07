Kırklareli'nde minik eller toprakla buluştu

Kırklareli'nde düzenlenen atölye çalışmasında çocuklar, çömlekçi tornasının başına geçerek toprağa şekil verdi ve geleneksel çömlekçilik sanatıyla tanıştı.

Kırklareli'nde, seramik öğretmeni Yasemen Işık Sayılgan tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında çocuklara, çömlekçiliğin geçmişi ve toprağın insan hayatındaki yeri anlatıldı. Çocuklar, öğretmenlerinin eşliğinde çömlekçi tornasında toprağı şekillendirerek çömlek yapımını uygulamalı olarak deneyimledi. Çömlek sanatıyla ilgili çocuklara bilgi vermek ve bu sanata dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyleyen Sayılgan, "Şu an çocuklara etkinlik kapsamında atölye çalışması yapıyorum. Toprağa ve bu el sanatına dikkati çekmek ve çocuklarımıza öğretmek istiyorum. Bugün çok bir şey öğrenemezler ama neyin nasıl olduğu açısında en azından farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Yaptığım iş şuan bu. Karşımda altı yaşında bir kız çocuğu var ve şu an büyük bir heyecanla önündeki işi şekillendirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklara hem eski geleneklerimizi hem de bunun bir sanat olduğunu anlatıyorum"

Sayılgan, "Programımızın adı Çömlekçi Çarkı veya tornası diye söyleyebilirim. Eski usullerde değil de, daha çok modern usullerde çömleğin nasıl yapıldığına dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu geleneksel sanatlarımızdan bir tanesi. Yani insanın varoluşundan beri, topraktan geliyor. Gezgin halden, durağan hale geçtikten sonra insanın varoluşundan beri ihtiyaçlarını gidermek, yiyeceklerini saklaması, kaldırması, koruması için bir ihtiyaçtır diye bilirim. Toprağı kullanarak insanlar besinlerini saklamışlar. Sularını, yiyeceklerini, içeceklerini saklamışlar. Şu an çocuklara hem bunu anlatıyorum hem de bunun bir sanat olduğunu da kendilerine göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çömlek yapan 8 yaşındaki Zeynep Su Sergün, heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Kırklareli'ndeyiz, şu an seramik atölyesinde çömlek yapıyoruz. Daha önce bir defa çömlek yapmıştım. Yine yapacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı