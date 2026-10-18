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Hatay Defne'de TÜBİTAK bilim şenliği 30 atölyeyle üç gün sürüyor

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Hatay Defne'de TÜBİTAK bilim şenliği 30 atölyeyle üç gün sürüyor
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Hatay’ın Defne ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Köklerden Göklere Defne Bilim Şenliği, 30 atölye, bilimsel söyleşiler ve gece gökyüzü gözlemiyle üç gün boyunca sürüyor. Açılışa katılan Vali Mustafa Masatlı, gençlerin bilimle buluşmasının önemini vurguladı.

Hatay'ın Defne ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Köklerden Göklere Defne Bilim Şenliği'nde 30 farklı atölye çalışması, bilimsel söyleşiler ve gece gökyüzü gözlemi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Turunçlu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılış programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı katıldı. Programda konuşan Masatlı, Hatay'ın bilim, kültür, sanat ve inanç mirasına dikkat çekerek çocukların ve gençlerin merak eden, araştıran, üreten ve hayallerini gerçeğe dönüştüren bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisi, uzay teknolojileri ve yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda gelişme kaydettiğini belirten Masatlı, gençlerin yalnızca teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten, tasarlayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmesinin önemine değindi.

Hatay'da 257 okul hizmete açıldı

6 Şubat depremlerinde 210 okulun yıkıldığını hatırlatan Masatlı, yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında bugüne kadar 257 okulun hizmete açıldığını, 5 bilim ve sanat merkezi ile 4 öğretmenevinin hizmete alındığını, 44 okulun yapımının ise devam ettiğini bildirdi.

Açılış programının ardından bilim şenliği alanındaki atölyeleri gezen Masatlı, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi ve çocuklar ile gençlerle bir araya geldi.

Üç gün boyunca devam eden şenlikte düzenlenecek atölyeler, bilimsel söyleşiler ve gece gökyüzü gözlemiyle çocukların ve gençlerin bilimle buluşması, özellikle uzay ve astronomi olmak üzere farklı alanlarda bilgi edinmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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