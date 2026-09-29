Tokat'ta 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı TOGÜ'de sürdü

Tokat'ta 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı TOGÜ'de sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta düzenlenen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı kapsamında TOGÜ'de atölye ve sunumlar yapıldı. Açılışı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın bazı etkinlikleri TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tokat'ta düzenlenen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirildi.
Tokat'ta düzenlenen çalıştay, atölye çalışmaları ve sunumlarla devam etti. Açılışı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın etkinliklerinden bir bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, katılımcılarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görüş alışverişinde bulundu.