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Tokat'ta 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı TOGÜ'de sürdü

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Tokat'ta 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı TOGÜ'de sürdü
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Tokat'ta düzenlenen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı kapsamında TOGÜ'de atölye ve sunumlar yapıldı. Açılışı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın bazı etkinlikleri TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tokat'ta düzenlenen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirildi.

Tokat'ta düzenlenen çalıştay, atölye çalışmaları ve sunumlarla devam etti. Açılışı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın etkinliklerinden bir bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, katılımcılarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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