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Bayburt'da DENEYAP atölyesinde velilere yeni dönem bilgilendirmesi yapıldı

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Bayburt'da DENEYAP atölyesinde velilere yeni dönem bilgilendirmesi yapıldı
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Bayburt Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesinde yeni eğitim dönemi öncesinde velilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda velilere öğrencileri bekleyen eğitim programları, teknoloji odaklı projeler ve uygulamalı atölye çalışmaları anlatıldı.

Bayburt Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesinde yeni eğitim dönemi öncesinde velilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, öğrencileri bekleyen eğitim programları, projeler ve atölye çalışmaları hakkında velilere bilgi verildi. Yeni dönemde öğrencilerin katılacağı eğitimler, teknoloji odaklı projeler ve uygulamalı çalışmalar toplantıda ele alındı. Velilerle bir araya gelen atölye ekibi, öğrencilerin dönem boyunca edineceği deneyimler ve eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin öğrencilerin teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye, araştırma ve üretim süreçlerine katılmalarına imkan sunan eğitim yapısına da değinildi. Yeni dönemde öğrencilerin eğitim ve proje çalışmalarıyla teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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