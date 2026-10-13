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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de füze ve İHA üretim tesislerini vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de füze ve İHA üretim tesislerini, Nikolayev bölgesinde lojistik merkezi ve İHA deposunu, askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi. Saldırılarda Kiev'de bir atölye ile Darnitsa lokomotif deposu da hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim tesisleri ile Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesinde lojistik merkezi, İHA deposu ve askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri, demir yolu ve liman altyapısı ile askeri malzeme taşıyan gemilere karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında Kiev'de uzun menzilli füze ve İHA üretiminin yapıldığı "Palp Mill Print" işletmesinin bir atölyesinin vurulduğu aktarılan açıklamada, askeri ve çift kullanımlı yüklerin taşınmasında kullanılan demir yolu araçlarının onarıldığı "Darnitsa" lokomotif deposunun da hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Nikolayev bölgesindeki Ternovka yerleşiminde Ukrayna ordusuna yönelik çift kullanımlı malzemelerin depolandığı "Novaya Poçta" lojistik merkezi ile Meşkovo-Pogorelovo yerleşimindeki İHA deposunun vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Bug Limanı'ndan (Bugskiy Liman) Nikolayev Limanı'na askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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