BSB üyeleri, Rektör Elmastaş’ı belgesel sinema atölyesi için ziyaret etti.

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Bitlis Eren Üniversitesinde düzenlenen belgesel sinema atölyesi kapsamında bir araya gelen BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Bahriye Kabadayı Dal, Ozan Turgut, Prof. Dr. Kurtuluş Özgen ve Prof. Dr. Sedat Benek, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile bir araya geldi. Rektörlük makamındaki ziyarette, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar da hazır bulundu.

Ziyarette, üniversitede düzenlenen belgesel sinema atölyesi ve atölye kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, belgesel sinemanın anlatı yapısı, bir fikrin belgesel filme dönüştürülme süreci ile konu belirleme, araştırma ve yapım aşamaları değerlendirildi.

Belgesel sinema alanındaki çalışmaların yanı sıra öğrencilerin bu alandaki bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye yönelik konuların da ele alındığı ziyarette, sinema alanında yürütülen eğitim ve uygulama çalışmalarının önemi üzerinde duruldu.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, nazik ziyaretlerinden dolayı BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı