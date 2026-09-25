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Bilecik'te düzenlenen 4007 Bilim Şenliği 9 bin öğrenci hedefiyle başladı

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 4007 Bilim Şenliği, Bilecik Öğretmenevi'nde başladı. 3 gün sürecek etkinlikte 21 atölye ve 27 etkinlik alanı yer alırken, TÜBİTAK 4007 Projesi kapsamında yaklaşık 9 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Maarif Modeli Işığında Bilecik 4007 Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Öğretmenevi'nde, öğrencilerin araştırma, sorgulama, keşfetme ve üretme becerilerini geliştirmeye yönelik 3 gün sürecek şenlikte, 21 atölye ve 27 etkinlik alanıyla 4 akademik ve farklı alanlarda yarışmalar yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılına etkinlikleri deneyimlediği bilim şenliğiyle başlamak istediklerini ifade etti.

Şenliği, TÜBİTAK 4007 Projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 9 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Projenin temelinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencileri yalnızca akademik bilgiyle değil beceriler, değerler ve yetkinliklerle geleceğe hazırlama yaklaşımı bulunuyor. Öğrencilerimizi buradan ayrılırken kafalarında sorular oluşturarak onları soran, sorgulayan ve üreten yeni nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sadece bilgi edinmek için değil, edindikleri bilgiyi üretmek, üretkenlik olarak yöneltmek, yönlendirmek amacıyla çocuklarımızı yeni tasarımlar üretmeye, yeni projeler üretmeye teşvik etmeyi, bilimi ve bilim sevgisini onlarda hedef olarak belirlemeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA
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