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Zeytinburnu'nda yıkımda kopan beton atölye duvarını yıktı, işçiler son anda kurtuldu

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Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan kopan beton parçası, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını yıktı. Molozların iş yerine devrildiği sırada bazı işçiler yıkıntı altında kalmaktan son anda kurtuldu; atölyede hasar oluştu.

Zeytinburnu'nda bina yıkımı sırasında kopan beton parçası, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını yıktı.

Sümer Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Yıkım sırasında binadan kopan beton parça, yan taraftaki konfeksiyon atölyesinin duvarının bir bölümünü yıktı. Moloz parçaları iş yerine devrilirken, burada çalışan bazı işçiler yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Konfeksiyon atölyesinin duvarının yıkıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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