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Düzce Eczacılık Topluluğu ÜNİDES kapsamında üç atölye düzenledi

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Düzce Eczacılık Topluluğu ÜNİDES kapsamında üç atölye düzenledi
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Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES Programı kapsamında Düzce Eczacılık Topluluğu mum yapımı, ruj yapımı ve tıbbi çay demleme atölyeleri düzenledi. Üç atölyenin tamamlanmasıyla proje sona ererken öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanması amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES Programı kapsamında Düzce Eczacılık Topluluğu tarafından mum yapımı, ruj yapımı ve tıbbi çay demleme atölyeleri düzenlendi. Üç farklı atölyenin tamamlanmasıyla proje sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Düzce Eczacılık Topluluğu tarafından çeşitli atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında düzenlenen mum yapımı, ruj yapımı ve tıbbi çay demleme atölyelerinde katılımcılar farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Etkinliklerde katılımcılar, mum ve ruj yapım süreçlerini deneyimlerken tıbbi çayların hazırlanmasına yönelik uygulamalara da katıldı. ÜNİDES Programı kapsamında hayata geçirilen atölye çalışmalarıyla öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanmaları ve farklı alanlarda bilgi edinmeleri amaçlandı. Düzce Eczacılık Topluluğu, üç farklı atölye etkinliğinin ardından projeyi tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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