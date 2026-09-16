Adaletin pratiği sınıfta işlenecek: Gerçek davalarla atölye dönemi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, öğrencileri mesleki hayata hazırlayacak ve teorik eğitimi pratikle buluşturacak yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. İmzalanan protokol çerçevesinde, son sınıf öğrencileri arasından seçilecek 20 öğrenci, uzman avukatlar eşliğinde uygulamalı derslere katılacak.

Kocaeli Barosu ile imzalanan protokol kapsamında, hukuk fakültesinin son sınıf öğrencileri arasından seçilecek 20 öğrenci, hukuk fakültesi akademisyenleri ve alanında uzman avukatların katılımıyla uygulamalı derslere katılacak. 14 hafta boyunca sürdürülecek derslerde öğrenciler, henüz sonuçlanmamış gerçek hukuki meseleler üzerinden değerlendirmeler yaparak bir dosyanın farklı hukuk meslekleri açısından nasıl ele alındığını deneyimleme fırsatı bulacak.

Teoriden pratiğe hukuk eğitimi

Klasik ders anlatımından farklı olarak atölye çalışması şeklinde yürütülecek uygulamada öğrencilerin yalnızca avukatlık mesleğinin değil, aynı zamanda hakimlik ve savcılık gibi farklı hukuk mesleklerinin olaylara yaklaşımını da görmeleri hedefleniyor. Öğrenciler, saha deneyimine sahip hukukçuların mesleki tecrübelerinden yararlanarak bir hukuki uyuşmazlığın nasıl değerlendirildiğini, delillerin nasıl ele alındığını, hukuki stratejinin nasıl oluşturulduğunu ve farklı tarafların bakış açılarının nasıl dikkate alındığını uygulamalı olarak öğrenmiş olacak.

Teorik bilgi uygulamayla buluşacak

Uygulama kapsamında öğrencilerin henüz sonuçlanmamış vakalar üzerinde çalışması planlanırken, böylece teorik bilgilerinin gerçek hayattaki karşılığını görmeleri ve mezuniyet öncesinde farklı hukuk disiplinleriyle temas etmeleri hedefleniyor.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen programa, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Memduh Aslan, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar, Avukat ve Arabulucu Serdar Solak, eğitmenler ve öğrenciler katıldı. Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ile Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar arasında protokol imzalandı.

"Adaletin teşhisi için de tecrübeli olmak önemli"

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, projenin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimiz gerçek hayatta olabilecek olayları veya davaları tecrübeli avukatlarımızdan öğrenecekler. Hayatta en önemli şey tecrübe kazanmak. Dolayısıyla adaletin teşhisi için de tecrübeli olmak önemli. Bunun daha okulda okurken, hukuk fakültesinin ilk sıralarında bu dersi almak, onlara gerçekten önemli deneyimler kazandıracak. Bu sene Kocaeli Üniversitemizde dahil olmak üzere 7 pilot ilden mesleki eğitim çalışmalarına başladık. Meslek yüksek okullarımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Zaten biz Kocaeli Üniversitesi olarak 2001 yılından beri iş yerinde de mesleki eğitim çalışmalarını yapıyoruz. Gerek mühendislik fakültemizde gerek teknoloji fakültemizde bu eğitimler devam ediyor" dedi.

"Mesleğe hazır hale gelecekler"

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar ise hukuk fakültesi öğrencilerinin mezuniyet öncesi atölye çalışmalarıyla mesleğe hazır hale geleceğini belirterek, "Hukuk fakültesinde genelde teorik eğitim verilir ve ardından öğrenciler gerçek hayatla tanışır. Öğrencilerin yüzde 90'ı ise avukatlığı tercih ediyor. Avukatlığa geçerken de teorik ve pratik bilgiler arasında sıkışan öğrencilerimizin en azından dördüncü sınıfta bizim yapacağımız atölye çalışmalarıyla mesleğe hazır hale gelmelerine imkan sağlayacağız. Mesleğe hazır hale gelen stajyer avukatlar, kendi çalıştıkları bürolarda daha fazla üretecekler, daha donanımlı hale gelecekler. Böylece adalete, hukuka erişimde ülkemiz nazarında katkı sağlayacağını düşündüğünüz bir proje. Bir yıl boyunca geçerli olacak protokolde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

14 avukat 14 hafta boyunca ders verecek

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Memduh Aslan ise 14 avukatın öğrencilere ders vereceğini aktararak, henüz sonuçlanmamış gerçek hukuki meseleler üzerinden incelemeler yapılacağını ifade etti. Aslan, "Bu dersler içerisinde henüz çözümlenmemiş bir hukuki meselenin değerlendirilmesi, detaylarına girilmesi, bunun hukuki nitelendirilmesi ve yapılacak işlemlerle ilgili olarak da sınav mahiyetinde bir belge oluşturması şeklinde bir ders içeriği hazırlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle amacımız hem öğrencilerimizi uygulamayla teorinin yanında edindikleri teorik bilgilerin uygulamada nasıl bir karşılık bulduğunu öğrencilerimize aktarmak hem de aynı zamanda gelecekte hukuk mesleklerine daha nitelikli stajyer hazırlamak çünkü orada daha yoğun bir staj eğitimi görecekler. Biz hukuk fakültemizde öğrencilerimize bu aşamaya bir noktada hazırlık yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler farklı hukuk alanlarını deneyimleyecek

Prof. Dr. Memduh Aslan, uygulamalı derslerle öğrencilerin teorik bilgilerini sahadaki güncel olaylar ve mesleki deneyimlerle desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Derslerin atölye şeklinde yürütüleceğini ifade eden Aslan, öğrencilerin avukatlığın yanı sıra hakimlik, savcılık, arabuluculuk ve noterlik gibi farklı hukuk mesleklerinin bakış açılarını da tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Ayrıca alan uzmanlığı kapsamında spor hukuku gibi multidisipliner derslerin de açılacağını kaydetti. Çalışmanın öğrencilerin farklı hukuk disiplinlerinde deneyim kazanmasına, mesleki çeşitliliklerinin artmasına ve hukuk bürolarının nitelikli insan kaynağına erişmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini aktaran Aslan, Kocaeli Barosu ile yürütülecek iş birliklerinin kentin hukuki sorunlarına yönelik akademik çalışmalara da zemin oluşturacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı