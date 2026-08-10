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Bergama Tiyatro Festivali Sona Erdi

Bergama Tiyatro Festivali Sona Erdi
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İzmir'de düzenlenen 7. Bergama Tiyatro Festivali, üç gün boyunca 30'dan fazla oyun, konser ve atölyeyle sanatseverleri buluşturdu. Asklepion Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarla festival sona erdi.

Haber: Oben ULU

(İZMİR) - 7. Bergama Tiyatro Festivali sona erdi. Bergama'nın tarihi mekanlarında gerçekleştirilen festival kapsamında üç gün boyunca 30'un üzerinde tiyatro oyunu, konser, yürüyüş ve atölye sanatseverlerle buluştu.

Festival, Bergama'nın antik ve çağdaş mekanlarında gerçekleştirilen etkinliklerle tiyatroseverleri bir araya getirdi.

Festivalin açılışı, 7 Ağustos'ta Bergama'daki Asklepion Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Açılış programında Gökhan Türkmen akustik konser verdi.

Festivalin ilk gününde ayrıca çocuk oyunları "Çingene Boksör", "Monologlar Müzesi "TBT" ve Pierre Rigal'in "RONDES" gösterisi izleyiciyle buluştu.

"CİMRİ" SAHNELENDİ

Festivalin ikinci gününde kültür turları, atölyeler ve yürüyüşlerin yanı sıra çeşitli tiyatro gösterileri düzenlendi. Akşam programında Semaver Kumpanya'nın Tansu Biçer yönetimindeki "Cimri" oyunu sahnelendi. Serkan Keskin ve Canan Ergüder'in rol aldığı oyun, Asklepion Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

Gün boyunca Bergama'nın farklı noktalarında çocuk tiyatroları, müze turları, sokak performansları ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

FESTİVAL "SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI" İLE SONA ERDİ

Festivalin kapanış programında ise DasDas yapımı "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu sahnelendi. Haldun Taner'in eserinden uyarlanan oyun, Kadir Çevik yönetiminde Asklepion Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

Oyunda Mert Fırat, Didem Balçın, Burak Tamdoğan, Özgün Aydın, Özge Fışkın, Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan ve Taner Rumeli rol aldı. Yaklaşık 110 dakika süren ve iki perde halinde sahnelenen oyun, Türk tiyatrosunun batılılaşma sürecini ve "oyun içinde oyun" kurgusunu ele aldı.

Üç gün süren festival, farklı tiyatro oyunları, konserler, atölyeler ve kültür etkinliklerinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
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