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KLÜ'de TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi törenle açıldı

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KLÜ'de TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, atölyenin üniversitenin bilimsel ve teknolojik üretim kapasitesine katkılarına değindi; atölye öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ), TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin teknoloji ve yenilik odaklı projeler ile araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarını yürütebilecekleri atölyenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, atölyenin üniversitenin bilimsel ve teknolojik üretim kapasitesine sunacağı katkılara değindi.

Konuşmaların ardından atölye öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İskender Gümüş, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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