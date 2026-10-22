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Demirci'de TÜBİTAK destekli BilimFest 3 gün, 26 atölyeyle başladı

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Manisa Demirci'de TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen BilimFest başladı; 3 gün sürecek etkinlikte 26 tematik atölye var. Bilim Demirci, Eylül 2025'ten bu yana yaklaşık 20 bin öğrenciyi ağırladı; şenliğe Salihli, Saruhanlı ve Akhisar'dan da katılım var.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Bilim Demirci tarafından düzenlenen BilimFest başladı.

Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda 3 gün sürecek etkinlikte robotik kodlamadan yapay zekaya, astronomiden fiziğe, kimyadan biyolojiye, geleneksel sanatlardan tasarıma kadar 26 farklı tematik atölye yer alıyor.

Programın açılışında konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, TÜBİTAK destekli bilim merkezi Bilim Demirci'nin ilçe için çok kıymetli bir değer olduğunu söyledi.

Merkezin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Demirci Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliğinde hayata geçirildiğini ifade eden Bayram, "Çocuklarımızın teknolojiyle, tasarımla, havacılık ve uzay bilimleriyle, biyoloji atölyeleriyle tanışmasını sağladılar. Evlatlarımızın içinden gelecekte Alper Gezeravcılar, Aziz Sancar gibi Nobel ödülü almış büyüklerimiz çıkacak inşallah. Bugün onlar için çok özel bir gün." diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Bilim Demirci'nin Eylül 2025'teki açılışından bu yana yaklaşık 20 bin öğrenciyi ağırladığını anlattı.

Merkeze uzak mahallelerdeki okullarda da bilim şenlikleri düzenlediklerini aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Demirci eğitim kenti olmasının yanında bilim kenti olmaya da devam ediyor. Amacımız, Demirci Akıncılarının torunları olan bu ilçede nice Selçuk Bayraktarlar çıkarmaktır. Bir çocuğumuza dahi dokunarak bu ülkenin kalkınmasında rol oynamasını sağlayabilirsek bunun mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde Bilim Demirci'ye uçuş simülatörünü de kazandıracağız. Böylece pilot adaylarının da yetiştiği bir ilçe olmanın gururunu hep birlikte paylaşacağız."

Program boyunca devam edecek şenlikte öğrenciler VR gözlüklerle uzay yolculuğu deneyimleme, planetaryumda (gezegenevi) uzayın derinliklerini keşfetme ve model maket uçak tasarımı yapma imkanı bulacak.

BilimFest'e Demirci'nin yanı sıra Salihli, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinden de katılım sağlanıyor.

Kaynak: AA
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