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Yeşilay Samsun Kadın Komisyonu, hat atölyesiyle kadınları sanatla buluşturdu

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Yeşilay Samsun Şube Kadın Komisyonu'nun düzenlediği hat sanatı atölyesinde katılımcılara temel teknikler anlatıldı, uygulamalı çalışma yapıldı. Atölye, kadınların bağımlılıklardan uzak sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılımını ve geleneksel sanatların yaşatılmasını amaçlıyor.

Yeşilay Samsun Şube Kadın Komisyonu tarafından hat sanatı atölyesi düzenlendi.

Yeşilay Samsun Şubesinde düzenlenen atölyede katılımcılara geleneksel Türk-İslam sanatlarından hat sanatının temel teknikleri hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı çalışmaların da gerçekleştirildiği atölyede katılımcılar, hat sanatını deneyimleme fırsatı buldu.

Atölye çalışmasıyla kadınların bağımlılıklardan uzak sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılımının desteklenmesi ve geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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